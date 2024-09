Fiica femeii schilodite de tramvai, apel disperat

Un extrem de grav accident s-a produs in ziua de 29 august in Piata Maria. Atunci, o femeie de 78 de ani a fost tarata de tramvai, eveniment in urma caruia s-a ales cu mai multe traumatisme.Pentru ca rezolvarea situatiei treneaza, fiica femeii face, pe retelele de socializare, un apel disperat catre martorii evenimentului. Redam in continuare mesajul acesteia."Ii rog pe cei care au fost martori la acel groaznic accident, care doresc si pot comunica cu noi, pe cei care au filmat la locul ... citește toată știrea