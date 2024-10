Fiica omului de afaceri Ioan Crisan si doi complici, retinuti pentru omor calificat, distrugere si nerespectarea regimului materialelor explozive

Fiica omului de afaceri aradean Ioan Crisan, ucis cu peste trei ani in urma dupa ce masina in care se afla a sarit in aer, si doi complici au fost retinuti pentru omor calificat, distrugere si nerespectarea regimului materialelor explozive."Procurorul de caz din cadrul Sectiei de Urmarire Penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus masura retinerii preventive fata de doi inculpati si o inculpata sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor calificat, prev. ... citește toată știrea