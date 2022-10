Filarmonica "Banatul" lanseaza brosura cu concertele stagiunii 2022-2023

Institutia de cultura anunta si pretul abonamentelor si biletelor pentru stagiunea viitoare.Filarmonica "Banatul" Timisoara lanseaza brosura cu cele 42 de concerte ale stagiunii 2022-2023. Sunt evenimente ce aduc in fata publicului meloman lucrari selectate atent - unele in premiera - si invitati distinsi, muzicieni si dirijori de renume international. Un plus de valoare al acestei stagiuni este prezenta maestrului Gabriel Bebeselea, dirijor in Rezidenta in 2023, anul in care Timisoara este ... citeste toata stirea