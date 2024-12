Filme si piese de teatru, in amintirea lui Decembrie 1989

Programul "35 de ani de libertate" prin care Timisoara onoreaza curajul si jertfa celor care au iesit in strada in Decembrie 1989 cuprinde si un bogat program de film si teatru, care se deruleaza in perioada 12 - 21 decembrie 2024.Joi, 12 decembrie incepe la Cinema Studio programul de filme dedicat Revolutiei din 1989. Programul cuprinde o selectie de 16 filme romanesti care propun un parcurs cronologic despre viata din ultimii ani ai regimului comunist, socul Revolutiei din decembrie 1989, ... citește toată știrea