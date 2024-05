Filosoful Gabriel Liiceanu, invitat la UVT

Universitatea de Vest din Timisoara anunta organizarea festivitatilor prilejuite de aniversarea celor 80 de ani de la infiintare, in perioada 23-25 mai 2024, context in care comunitatea academica a UVT reia seria evenimentelor memorabile, dedicate comunitatii timisorene, sub un generic special al aniversarii din acest an - "UVT pentru comunitate, pentru Timisoara!".Primul dintre evenimentele speciale ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul acestor festivitati este o intalnire culturala cu ... citește toată știrea