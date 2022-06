Final de Campionat Judetean la Fotbal! Nicio reprezentanta a estului judetului pe podium

Campionatul Judetean de Fotbal Timis a programat duminica, 27 iunie, etapa cu numarul 30, ultima, din actualul sezon competitional.In seria a treia, unde evolueaza echipele din estul Timisului, Mosnita Noua s-a impus in fata celor de la Bazosu Vechi cu scorul de 4-1 (4-0), intr-un meci in care castigatoarea realiza promovarea in Diviza D.Gazdele au fost mai bune, astfel ca din sezonul viitor vor evolua in primul esalon al judetului Timis.A.S Recas, echipa pregatita de lugojeanul Sorin Micsa, ... citeste toata stirea