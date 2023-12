CSM Lugoj incheie turul campionatului Diviziei D aproape perfect, fara nicio infrangere si cu doar doua egaluri, avand o linie de clasament de invidiat: 19 jocuri, 17 victorii, doua egaluri, zero infrangeri si un golaveraj de 87 -18, diferenta fiind de 69 de goluri.Cele 53 de puncte acumulate ii situeaza pe lugojeni pe prima pozitie a clasamentului.In fond, CSM-ul s-a instalat in fotoliul de lidera inca din prima etapa, necedand pozitia nici macar pentru o runda. In urma prestatiei aratate in ... citeste toata stirea