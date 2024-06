Final de sezon fotbalistic! Recasul lugojeanului Sorin Micsa a promovat in D, iar Ohaba Forgaci in Judet

Campionatul Judetean de Fotbal Timis si-a derulat, la sfarsit de saptamana, ultima etapa din actualul sezon competitional. In seria a treia, unde evolueaza formatiile din zona, campioana si automat promovata in divizia D este echipa AS Recas, pregatita de lugojeanul Sorin Micsa, fost "portar de meserie", care a evoluat in cariera la mai multe echipe, printre care cele de suflet CSM Lugoj si Politehnica Timisoara, in prima liga a tarii.In final, Recasul a inregistrat 77 de puncte, fiind urmata ... citește toată știrea