Finalizarea Pasarelei Gelu - Crizantemelor se amana din nou, pentru a treia oara. Constructia trebuia sa fie gata in noiembrie 2023

Anul trecut, in luna aprilie, Primaria Timisoara anunta ca Pasarela Gelu - Crizantemelor, are ca termen de finalizate luna noiembrie 2023. Intre timp, contractul a beneficiat de doua prelungiri, iar termenul de finalizare a fost stabilit pentru 16 martie 2024.Acum, cu doar cateva zile inainte de finalizare, primaria pregateste semnarea celui de-al treilea act aditional de prelungire a termenului contractual. Iar in ciuda ultimelor postari ale primarului si primariei, situatia este trista." ... citește toată știrea