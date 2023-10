Campania de sterilizari gratuite la caini si pisici, desfasurata in zilele de 14 si 15 octombrie, in Gavojdia si Lugoj s-a incheiat cu succes. Actiunea a fost organizata de Asociatia Free Amely 2007 si sponsorizata de Halona for Dogs e.V. din Germania.Coordonati de Dr. Darius Terhes, medicii veterinari Dr. Rebecca Dorothea Badekow din Germania, Dr. Simon Cubin si Dr. Daniel Cubin, ajutati de asistentul veterinar Cornel si de voluntari, au sterilizat 169 de animale, din care, 64 caini si 105 ... citeste toata stirea