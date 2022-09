Finantare europeana pentru modernizarea Scolii Gimnaziale 15 din cartierul Fratelia

Primaria Timisoara anunta vineri, 2 septembrie, ca Ministerul Dezvoltarii a semnat contractul de finantare pentru Scoala Gimnaziala 15, cea aflata in cartierul Fratelia. Vorbim de un proiect in valoare de 2,7 milioane de lei, care va fi finantat aproape in totalitate, cu 2,6 milioane de lei, prin POR 2014-2020, sectiunea de "reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie".Investitia vizeaza ambele corpuri de cladire ale scolii. Primul va pastra clase de curs, in timp ce celalalt va ... citeste toata stirea