Fir intins pentru politisti! Braconieri piscicoli cu plasa monofilament si petarde, in varsa oamenilor legii la Surduc

Doi barbati, in varsta de 40 de ani, ambii cu domiciliul in localitatea Fardea, au fost prinsi in flagrant sambata, 25 ianuarie, in jurul orei 6, in timp ce au capturat pe raza lacului Surduc, cantitatea de 20 kg de peste din speciile salau, crap si caras, folosind plase monofilament.Pe langa captura de peste, oamenii legii au mai confiscat o plasa monofilament cu lungimea de 300 metri si latimea cinci metri, doua telefoane mobile (cu privire la care urmeaza a fi solicitate efectuarea unor ... citește toată știrea