Firma amendata cu 1500 de lei pentru mizeria din parcarea de pe Ovidiu Balea

Politia Locala atrage atentia ca, printre obligatiile societatilor comerciale care functioneaza pe raza municipiului Timisoara se afla si asigurarea igienei si curateniei in cladirile si curtile pe care le detin sub orice forma legala, precum si mentinerea curateniei pe trotuare, partea carosabila si parcarile pe care le folosesc.Dupa ce saptamana trecuta Autogara Autotim a fost sanctionata, pentru a treia oara anul acesta, cu 2000 lei pentru neefectuarea curateniei in cladirile si curtea ... citeste toata stirea