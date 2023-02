Firma de deszapezire care se ocupa de drumul judetean de la Nadrag a fost sanctionata

Sanctiuni maxime pentru problemele aparute pe DJ681 - sectorul Nadrag - HauzestiConsiliul Judetean Timis a aplicat sanctiuni aspre pentru modul deficitar in care a actionat firma care a castigat licitatia pentru prevenirea si combaterea inzapezirii pe drumul judetean 681 - sectorul Nadrag-Hauzesti. In urma sesizarilor primite, responsabili din cadrul Directiei de drumuri si transport au efectuat o verificare pe teren in vederea evaluarii situatiei."A fost o situatie inacceptabila si nu voi ... citeste toata stirea