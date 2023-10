Rudolf Graef, fost consilier personal al primarului Dominic FritzConsilierul local Pro Romania Roxana Iliescu acuza administratia USR a Timisoarei ca a batut palma pentru o noua afacere in "familie. Ea analizeaza proiectul parcarii supraetajate din zona Dacia si constata ca Rudolf Graf, fostul consilier personal al lui Dominic Fritz, mai precis firma sa, care a facut si proiectul primei parcari supraetajate de acolo a facut, de fapt, pentru bani in plus, o "adaugire" la acesta, obtinand o alta ... citeste toata stirea