Firmele de dezmembrari auto verificate de inspectorii ITM Timis! 31 de sanctiuni contraventionale si 29 de avertismente

Inspectoratul Teritorial de Munca ITM Timis, sub coordonarea Inspectiei Muncii Bucuresti, a desfasurat, in perioada 5 -9 martie, campania nationala pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca si a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, de catre angajatorii care desfasoara activitate in domeniul "Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din ... citește toată știrea