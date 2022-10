Firmele pot depune proiecte pentru reabilitarea retelei de termoficare

Primaria Timisoara a anuntat ca a fost lansata licitatia pentru reabilitarea a 29 de kilometri de retea de termoficare. 11 dintre acestia reprezinta conducte aeriene, care fac parte din magistrala principala de transport de la CET Sud (ex. conductele paralele cu strada Cercului). Potrivit reprezentantilor municipalitatii, in functie de rezultatele fazei de proiectare conductele ar putea fi mutate in subteran, iar cu aceasta investitie, intreaga retea primara de transport va fi complet refacuta. ... citeste toata stirea