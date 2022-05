"Firul cu plumb", un nou volum al poetului Ion Oprisor

Ion Oprisor, unul dintre cei mai apreciati poeti ai Lugojului la ora actuala, a publicat recent cel de-al noualea volum de autor. Cartea, intitulata "Firul cu plumb", a aparut la Editura Eubeea din Timisoara.Reputatul critic literar Cornel Ungureanu, presedintele Uniunii Scriitorilor - filiala Timisoara, arata in postfata sa ca "am descoperit in poezia lui Ion Oprisor versuri memorabile, demne de tinut minte, legate de infinita despartire de frumos. Firul cu plumb ar fi sintagma care acopera ... citeste toata stirea