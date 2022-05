Fiul de 19 ani al lui Ovidiu Tender a intrat in CA-ul Prospectiuni SA, iesita recent din insolventa

Teodor Tender, fiul cel mic al omului de afaceri Ovidiu Tender, a fost numit membru in Consiliul de Administratie al furnizorului de servicii geologice si geofizice pentru industria petroliera Prospectiuni SA, prin votul actionarilor companiei controlate indirect de catre tatal sau, releva date analizate de Profit.ro.Mandatul lui Teodor Tender (19 ani in august) in CA-ul Prospectiuni SA a inceput imediat dupa iesirea din insolventa a companiei de luna trecuta, in urma unei proceduri de ... citeste toata stirea