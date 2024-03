Fiul risipitor s-a intors la cei pe care i-a tradat. Fostul pastor Ben-Oni Ardelean si-a luat jucaria politica si a revenit in PNL

Speriat ca va ramane "fara coledgi", Ben-Oni Ardelean si-a luat jucaria politica si s-a intors la cei pe care mai zilele trecute ii injura. Oaia neagra s-a intors in PNL impreuna cu platforma sa politica "Miscarea Sperantei". O platforma care a incaput toata in masina cu are a mers la negocieri cu liberalii.Aflat la al treilea mandat parlamentar, deputatul de Timis s-a facut remarcat in ultima legislatura doar prin numeroasele sale vizite peste hotare. De pomina a fost vizita din Coreea de ... citește toată știrea