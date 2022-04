Flagrant pentru prinderea unui tanar acuzat de talharie si furt calificat, organizat in parcarea unui centru comercial din Timisoara

Un tanar de 20 de ani a fost arestat preventiv, in urma unui flagrant organizat de politisti in parcarea unui centru comercial din Timisoara. Tanarul este cercetat pentru talharie si furt calificat. Alti doi tineri implicati in acelasi dosar au fost si ei arestati preventiv anterior.Hotii au furat fier vechi, mai multe bunuri electrice si un telefon mobil. Este vorba despre trei tineri, de 18, 21 si 20 de ani. Primii doi au fost prinsi de politisti si arestati preventiv, pentru 30 de zile in ... citeste toata stirea