Flight Cinema, expozitie exotica cu 150 de fluturi si activitati pentru cei mici, in acest weekend la Iulius Town

Dupa o saptamana caniculara, weekend-ul se anunta racoros, cu evenimente fresh, atat in aer liber, cat si in interiorul Iulius Town. Expozitie cu 150 de exemplare de fluturi, filme in aer liber, ateliere de creatie si teatru cu papusi pentru copii se regasesc pe agenda acestui weekend.Flight Cinema readuce pe marele ecran din Iulius Gardens trei filme care au facut furori in lumea cinematografica. Vineri, 8 iulie, "Tenet" ne transpune in lumea spionajului, unde un singur personaj se lupta ... citeste toata stirea