FLIGHT FESTIVAL 2024 - zeci de mii de oameni au trait atmofera de festival la intensitate maxima

Zeci de mii de participanti au fost prezenti la evenimentul care a devenit deja traditie in vestul tarii, la inceput de vara. Ajuns la a sasea editie, Flight Festival 2024 din Timisoara nu a fost doar despre muzica, ci si despre creativitate si inovatie, valori care definesc spiritul festivalului si reconfirma apropierea de IQOS, unul dintre cei mai importanti sustinatori ai sai.BUG Mafia, Alex Hills, Bosquito, Grasu XXL, The Mono Jacks, The Other You, Subcarpati si James Arthur, aflat pentru ... citește toată știrea