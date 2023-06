In perioada 16 - 18 iunie la Aerodromul Cioca de langa Timisoara va avea loc FLIGHT FESTIVAL - District 23, cel mai mare festival din vestul Romaniei, ce va cuprinde un weekend plin de muzica de toate genurile, tehnologie si actiuni sustenabile oferite de fiecare dintre cele 3 evenimente reunite sub acest concept - Flight Festival, Vest Fest si Magnetic Festival.Pe scena Flight Festival in cele trei zile de distractie vor fi prezenti : Rag'n'Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, John Newmann, ... citeste toata stirea