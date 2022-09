Flight Film Festival cu filme romanesti, SF/aviatie si muzicale de mare succes

Sectiunea de muzica a Flight Festival s-a incheiat, dar festivalul continua cu teatru si film. Partea inedita a Flight Film Festival a fost ca, anul acesta, publicul a putut vota si a putut alege filmele pe care doreste sa le vada.In acest weekend organizatorii le-au propun cinefililor sa vada noua filme in trei locatii diferite din oras: filmele romanesti vor fi proiectate la Cinema "Victoria", cele muzicale la D'Arc pe Mal, iar cele SF/Aviatie la Iulius Gardens.Ca in fiecare an, la Flight ... citeste toata stirea