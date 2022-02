Florica Chirita (CCIAT): primul presedinte femeie in sistemul cameral romanesc

Intrunita astazi 28 februarie, Adunarea Generala a Membrilor CCIA Timis, statutar convocata si constituita, a ales cu unanimitate de voturi in functia de Presedinte pentru mandatul 2022-2026 pe Florica Chirita.In prima parte a interventiei sale, Florica Chirita a prezentat motivarea deciziei de a candida pentru functia de presedinte al CCIA Timis: "Am fost unul dintre primii angajati ai CCIA Timis la momentul reluarii activitatii acesteia in 1990, incepand ca referent specialitate si ... citeste toata stirea