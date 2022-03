Florin Citu inlocuit de premierul Nicolae Ciuca la sefia PNL

Presedintele PNL, Florin Citu, este asteptat de colegii din PNL, la intoarcerea din vizita sa in SUA, cu o solicitare de a demisiona din functie. In caz contrar, partidul va organiza un nou congres extraordinar pentru alegerea unui nou presedinte, sustin surse din conducerea PNL.Noul presedinte ar urma sa fie premierul Nicolae Ciuca, au precizat sursele citate.Liderii PNL sunt nemultumiti ca Florin Citu tensioneaza relatiile din coalitie cu PSD. Mai este acuzat ca are o imagine slaba care ... citeste toata stirea