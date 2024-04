Florin Dragan, rectorul UPT, pledeaza pentru o conurbatie Timisoara-Arad

Potrivit unui raport al Bancii Mondiale intocmit pentru Agentia pentru Dezvoltare Regionala Regiunea Vest in urma cu mai bine de 10 ani, realizarea unei conurbatii intre Timisoara si Arad ar plasa acest pol economic pe locul 2 in Romania, dupa regiunea Bucuresti-Ilfov, in unele cazuri "rivalizand" chiar cu Bucuresti. Daca in domeniul infrastructurii de transport lucrurile au inceput sa evolueze in bine in ultimii ani, intre cele doua orase, restul punctelor de interes pentru o dezvoltare comuna ... citește toată știrea