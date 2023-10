Mai multe companii ce activeaza in vestul tarii deruleaza in prezent proiecte ce privesc extinderea actualelor fabrici sau spatii de productie. Valoarea totala a acestora se apropie de un miliard de euro, suma ce cuprinde atat constructiile in sine, cat si dotarea cladirilor cu echipamente de ultima generatie, roboti industriali si linii de productie asemanatoare cu cele din vestul Europei. In urma acestor investitii, nevoia de angajati - meseriasi, dar si specialisti - va creste in urmatorii ... citeste toata stirea