Florin Piersic Jr. vine la Timisoara cu noul sau film nerecomandat minorilor

Se da startul in Timisoara unui super-maraton de avanpremiere, filme multi-premiate si un cine-concert in cadrul celei de-a 13-a editii a Caravanei TIFF Unlimited. De marti, 26 iulie, pana duminica, 31 iulie, cinefilii din Timisoara vor putea savura, in aer liber, la Gradina de Vara Capitol si in interior, la Cinema Victoria, cele mai noi si apreciate pelicule ale anului si se vor putea intalni cu artisti romani consacrati. Unul din cele mai asteptate momente din program se intampla vineri, 29 ... citeste toata stirea