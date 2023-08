In data de 18 august 2023, prin Hotararea de Guvern nr. 739, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, Florin-Trandafir Vasiloni, actualmente consul general al Romaniei la Gyula (Ungaria), a fost numit consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Szeged. Diplomatul roman, originar din loc. Bucova, jud. Caras-Severin, ocupa din data de 7 octombrie 2013, functia de consul general al Romaniei la Gyula.In ceea ce priveste educatia, dl. Florin-Trandafir Vasiloni este in prezent ... citeste toata stirea