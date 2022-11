FM Logistic vinde a centrul de distributie din Dudestii Noi

Furnizorul francez de servicii logistice si transport FM Logistic, aflat in proprietatea familiilor Faure si Machet, este in proces de vanzare a centrelor sale de distributie din Timisoara si Dambovita, cele mai valoroase din reteaua locala, cu scopul inchirierii lor ulterioare.Oferta este evaluata la 40-45 de milioane euro si a atras mai multi investitori imobiliari, urmand ca in curand sa se intre in exclusivitate cu unul dintre ei, potrivit surselor Profit.ro din piata imobiliara.Oferta ... citeste toata stirea