Foc in Kuncz, pe o strada de unde nici Google Maps n-a indraznit sa filmeze

Politistii locali din cadrul Serviciului Protectia Mediului, aflati in serviciu luni seara, au observat, in jurul orei 18.00, ca in spatele unei curti de pe Strada Zefirului nr. 22, ardeau mai multe resturi, flacarile fiind destul de mari si riscand ca focul sa degenereze. Imediat au trecut la identificarea persoanelor care au provocat incendiul, fiind depistata o persoana in varsta de 38 de ani, care locuieste la adresa respectiva si care a fost sanctionata cu 45.000 de lei pentru ca a ars ... citește toată știrea