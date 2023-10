Pentru al treilea an consecutiv, Fundatia Comunitara Timisoara si Decathlon lanseaza apelul de proiecte RO Bike Valley, un fond de finantare care promoveaza mersul pe bicicleta, educatia si inovatia, si care se desfasoara in judetele Timis, Caras Severin si Arad."In anul 2023, in cea de-a doua editie a programului RO Bike Valley am finantat peste 30 de proiecte din cele trei judete. Pe intreaga durata a anului curent, echipele au organizat activitati de educatie rutiera pentru biciclisti, ... citeste toata stirea