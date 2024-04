FoodIntelForum Aqua Carpatica, un forum cu succes anticipat

Suntem incantati sa anuntam ca Aqua Carpatica se alatura ca Partener de varf la FoodIntelForum, care va deveni incepand de azi, FoodIntelForum Aqua Carpatica, editia a VII-a, care va avea loc in perioada 24-26 aprilie 2024. Ne bucuram ca doua nume de brand atat de puternice vor fi unul langa celalalt!Aqua Carpatica este o marca de mare prestigiu in Romania recunoscuta la nivel international. Apa minerala Aqua Carpatica se exporta in 16 tari, printre care: Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Franta, ... citește toată știrea