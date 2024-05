Forta Dreptei cere emiterea unui ordin de demitere pentru primarul din Recas

Presedintele Forta Dreptei, Claudiu Chira a solicitat prefectului de Timis, Mihai Ritivoiu, sa emita o decizie a mandatului de primar al orasului Recas, pentru Pavel Teodor. Acesta ar fi fost gasit in conflict de interese, in acest sens fiind emise si doua decizii de catre justitie, spune Chira."Sesizarea are ca fundament ramanerea definitiva a Sentintei civile nr.13045/26.04.2024 pronuntata de catre Judecatoria Timisoara in dosarul nr.15439/325/2024 si a Deciziei civile nr.13117/26.04.2024, ... citește toată știrea