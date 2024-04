Forumul International de Afaceri, eveniment premiera a CCIA Timis

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis este in plina pregatire a celui mai mare Forum de Afaceri International, premiera in sistemul cameral romanesc si european, derulat sub motto-ul "Sa conectam Europa prin afaceri sustenabile".Evenimentul va crea un spatiu de networking ale carui obiective urmaresc stimularea si valorificarea initiativelor de afaceri intraeuropene, intr-un context de crestere economica si deschidere catre investitii si proiecte viabile.Vor avea loc intalniri de ... citește toată știrea