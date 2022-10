Forumul strategic EAUDRESA, evenimentul major al reuniunii de la Timisoara

Centrul de conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit Forumul strategic EAUDRESA, acesta fiind, de altfel, evenimentul major al reuniunii de la Timisoara, ce are loc intre 18-21 octombrie, a consortiului celor 9 universitati europene care promoveaza dezvoltarea oraselor mici si mijlocii si a mediului rural din jurul acestora, pentru transformarea lor in regiuni inteligente si durabile: St. Polten University of Applied Sciences, Austria, Instituto Politecnico de Setubal, ... citeste toata stirea