Fost primar PSD, dat disparut de cateva zile, gasit impuscat in cap

Tragedie in Mehedinti. Un fost primar a fost gasit mort in bucatari, dupa ce a fost dat disparut cateva zile. Barbatul avea 43 de ani si s-a impuscat cu arma de vanatoare pe care o detinea. Fostul edil a lasat in urma doi copii minori.Claudiu Rujoi, fostul edil al comunei Husnicioara, a fost gasit impuscat dupa ce sora sa a alertat un vecin. Femeia era ingrijorata ca nu stia nimic, de zile bune, de fratele sau. Vecinii spun ca suferinta din dragoste l-ar fi impins la acest gest extrem. Pe ... citeste toata stirea