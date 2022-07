Tragedie in comuna bihoreana Draganesti, unde viceprimarul localitatii pana in 2020 a murit, marti, dupa ce a cazut sub combina de recoltat.Accidentul s-a produs pe un teren agricol, unde barbatul strangea recolta la volanul unei combine agricole. In circumstante deocamdata necunoscute, el a cazut sub utilaj, unde a murit.Cercetarile in caz sunt efectuate de politistii Sectiei 2 de Politie ... citeste toata stirea