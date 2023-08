Unul dintre cele mai frecventate localuri din cartierul timisorean Fabric in perioada antebelica a fost ospataria "La Regina Angliei". Pe langa bucatele alese degustate in acest spatiu si-a gasit locul si teatrul, pentru ca in curtea acestui han a functionat Teatrul de Vara "Arena" - explica Asociatia Salvati Patrimoniul Timisoarei.Succesul acestui local boem din Fabric se datoreaza poate si faptului ca linia de tramvai tras de cai inaugurat in anul 1869, a facut ca migratia timisorenilor sa ... citeste toata stirea