Fostul comandant al Politiei Jimbolia a murit in urma unei boli nemiloase

Fostul comandant al Politiei Orasului Jimbolia, comisarul sef (r) Triscau Ioan a decedat, ieri, in urma unei boli nemiloase, indoliind atat comunitatea politistilor activi si pensionari, cat si pe cea a politicienilor din Timis.Caracterizat ca fiind un om extraordinar in familie si in societate, Ioan Triscau s-a pensionat, in iulie 2016, dupa 35 de ani de munca de politie, insa a ramas la fel de activ in comunitate, ca pe vremea cand asigura linistea si siguranta jimbolienilor.Astfel, la ... citeste toata stirea