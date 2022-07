Fostul director al CFR Timisoara, trimis in judecata de DNA pentru coruptie

Fostul director al CFR Calatori Timisoara, Florin Blagaila, a fost trimis in judecata de DNA pentru coruptie. Acesta este acuzat ca a primit mita pentru a urgenta plata unei facturi in cadrul derularii unui contract din bani publici.Potrivit unui comunicat al DNA, in acelasi dosar au fost trimisi in judecata un om de afaceri, acuzat ca l-a mituit pe directorul de la CFR, dar si fiul omului de afaceri, cel care a intermediat, de fapt, intregul proces de mita."La data de 17 martie 2022, ... citeste toata stirea