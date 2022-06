Fostul hipodrom poate fi transformat in centru regional de gimnastica

Municipiul Lugoj ar putea gazdui unul din viitoarele centre regionale de gimnastica prevazute a se infiinta pe teritoriul tarii, in baza unui nou concept de pregatire luat in calcul de Federatia Romana de Gimnastica.Propunerea este analizata de decidentii locali, care au in vedere transformarea fostului manej de pe strada Traian Vuia in sala de gimnastica, cu centru de recuperare si masaj, spatii de cazare si masa."Cei de la Federatia Romana de Gimnastica sunt interesati sa infiinteze un ... citeste toata stirea