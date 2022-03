Fostul manej de la Hipodrom, transformat in sala de sport

Primaria Municipiului Lugoj a comunicat ca are in vedere amenajarea unei noi baze sportive, cu o sala de sport si un bazin de inot la fostul Hipodrom.Zona a mai fost cuprinsa si in planurile fostei administratii, care a promis ca va transforma Hipodromul si fostele spatii de birouri si cazare intr-un centru sportiv de lupte cu minihotel pentru sportivi.Actuala conducere a orasului sustine in acest an va fi inceputa documentatia necesara pentru proiectare."Vom incerca sa refacem zona de la ... citeste toata stirea