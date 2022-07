Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu, audiat la DNA Timisoara

Fostul ministru al Agriculturii Adrian Chesnoiu a ajuns la DNA Timisoara, luni dimineata, unde este audiat in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu.Procurorii DNA sustin ca Adrian Chesnoiu s-ar fi implicat in trucarea unor concursuri.Adrian Chesnoiu, a fost pus sub acuzare de DNA. Ancheta DNA Timisoara a inceput cu investigatii la Directia Agricola Caras- Severin unde directoarea Luminita Jaraie a fost acuzata de abuz in serviciu pentru decontari ilegale si angajari fictive. ... citeste toata stirea