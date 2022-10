Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, inculpat de procurorii DNA Timisoara

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, este cercetat penal de DNA, fiind acuzat ca a intervenit ca anumite persoane sa fie angajate in directii judetene, acestea fiindu-le transmise subiectele acordate la examene.Directia Nationala Anticoruptie a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca procurorii DNA Timisoara au inceput urmarirea penala fata de Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii, in prezent deputat, pentru comiterea infractiunilor de instigare (sub forma ... citeste toata stirea