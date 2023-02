Fostul prefect, Liliana Onet, si fostul primar, Nicolae Robu, martori in dosarul DNA al fraudarii licitatiei cimitirelor din Timisoara

Trimis in judecata pentru luare de mita, trafic de influenta si folosirea de informatii nedestinate publicitatii, Florin Ravasila, fostul director executiv al Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, va fi acuzat in instanta, in calitate de martor, chiar de omul de afaceri care l-a mituit cu diverse sume de bani.Octavian Batori, patronul Casei Funerara Octavian, din Lugoj, a incheiat un acord de recunoastere cu procurorii DNA, acceptand 3 ... citeste toata stirea