Fostul presedinte al CJT, Calin Dobra, apel la autoritati sa nu amane controalele la statiile de carburanti: "Verificarea companiilor treuie sa fie la sange"

Fostul presedinte al Consiliul Judetean Timis, Calin Dobra, a facut un apel la autoritati sa nu amane controalele dupa ce a retrait momentele din anii comunismului, cand oamenii stateau la cozi uriase la statiile de carburanti."Majorarea nejustificata a preturilor la carburanti trebuie urgent taxata de stat! Panica pe care am vazut-o in Timisoara si in toata tara nu trebuie sa se mai repete! Ma uitam la cozile uriase si parca retraiam anii comunismului, ... citeste toata stirea