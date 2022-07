Fostul sef al pietelor din Timisoara, condamnat definitiv pentru santajarea a doi jurnalisti

Fostul director al societatii Piete SA, Ioan Nasleu, a fost condamnat definitiv la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Curtea de Apel Timisoara a pronuntat joi, 14 iulie 2022, sentinta finala in dosarul in care fostul sef al pietelor din Timisoara, Ioan Nasleu, a fost trimis in judecata pentru santajarea jurnalistilor Dragos Bota, redactor-sef Pressalert, si Iulia Ardelean (fosta Bota), director Debanat.Nasleu a fost acuzat ca a trimis un mesaj de amenintare cu ... citeste toata stirea